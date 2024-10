L'auteur allemand aux trois millions et demi de lecteurs revient avec un thriller historique envoûtant. Un triomphe dans toute l'Europe. Vienne, 1893. Alors qu'il est tout juste muté à la capitale, l'inspecteur Leopold von Herzfeldt hérite d'une affaire sanglante. Une femme est retrouvée égorgée et empalée dans le parc du Prater. Pour élucider ce meurtre, Leo applique les règles innovantes de criminalistique. Mais sa passion pour les nouvelles technologies n'est pas vue d'un bon oeil par tous ses collègues. Qui est donc ce jeune juif arrogant dont les méthodes relèvent plus de la sorcellerie que du travail policier ? Heureusement pour lui, Augustin Rothmayer, l'étrange fossoyeur du cimetière central, et Julia Wolf, la séduisante téléphoniste à la Direction de la police, vont l'aider à investiguer. A mesure que l'enquête avance, et que les victimes se multiplient, un élément émerge : toutes semblent avoir un lien avec des valses noires, dans lesquelles un diable officierait. Traduit de l'allemand par Johannes Honigmann A propos de l'auteur Né à Munich en 1970, Oliver Pötzsch travaille comme scénariste et pour la radio de Bavière. Il est connu pour sa série policière historique, La Fille du bourreau, traduite dans plus de vingt pays et dont le premier tome a remporté le Prix Historia 2015 du roman policier. Le Livre du fossoyeur marque le début de sa nouvelle trilogie historique. "Avec Le Livre du fossoyeur, Oliver Pötzsch démarre une nouvelle série impressionnante. Il élabore une intrigue criminelle captivante dans ce Vienne multiculturel et en proie aux changements à l'aube du xxe siècle". Frankfurter Allgemeine Zeitung