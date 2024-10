La réputation de l'enquêteur québécois Lamouche n'a plus de frontière. Grâce, ou à cause du lieutenant Bonneau, il est dépêché à Paris pour enquêter sur une mystérieuse organisation. Mais la méfiance règne car des policiers sont soupçonnés d'allégeance à cette société secrète. D'autant plus qu'elle est infiltrée dans les plus hautes sphères politiques et soupçonnée du meurtre d'une employée de l'Elysée. Quand un deuxième cadavre est découvert, affreusement mutilé, la quête de Lamouche devient une course contre la montre. Pour lui se posent alors deux questions cruciales : par quel fil obscur le lieutenant Bonneau, invité par le président de la République, est-il lié à l'Ordre des Monarques ? Et surtout : quel est le but de l'énigmatique dirigeante de l'ODM, celle que l'on surnomme La Femme Papillon ?