Les Marines, ou le mythe américain par excellence. Le présent ouvrage permet au lecteur de découvrir la riche histoire d'un corps d'élite devenu incontournable et pourtant totalement méconnu. En effet, personne en France ne connaît ses cent cinquante premières années avant 1918 et la bataille du bois Belleau, personne ne sait qu'il a d'abord été méprisé, brocardé pour ses performances médiocres, réduit à portion congrue, menacé de dissolution avant de devenir un corps d'élite, un mythe, et la seule unité militaire dont l'existence est garantie par un texte de loi voté en 1952. Au cours de ses recherches, l'auteur a découvert que la légende des Marines avait précédé leur excellence militaire. Pour ne pas disparaître, ces derniers ont inventé le lobbying moderne, infiltrant les partis politiques, recrutant des chargés de communication civils, idéalisant leur histoire pour devenir incontournables. La légende a donc été fabriquée par quelques chefs de corps (Henderson, Lejeune), avec des valeurs choisies pour s'enraciner au plus profond de la culture américaine : mythe chrétien, mythe de la frontière, mythe pionnier, avant d'être à ce point assimilé par les Marines eux-mêmes, qu'ils ont été tenus de se montrer à la hauteur de leurs devanciers... fantasmés. Cette légende a ensuite imprégné la culture populaire devenant le sanctuaire de l'esprit américain. Voilà comment s'invente un corps d'élite. Au-delà du récit des combats, Nicolas Aubin convoque les apports de la sociologie, de l'ethnologie, de l'histoire culturelle, de l'histoire politique, de l'histoire des mentalités et même de la sociologie des organisations, le tout pour une lecture passionnante et un livre novateur.