"Ma détresse est aussi une partie de la détresse universelle. Ma vie ne se réduit pas aux cris que jette un individu originaire de la bourgeoisie zurichoise, et à qui son éducation fut fatale ; elle se confond avec le hurlement peuplé de mille voix de tout l'univers où le soleil ne s'est plus levé". Dans la bonne société zurichoise, au milieu des années 1970, un homme se meurt. Il a trente-deux ans. Mais ce qui le condamne, ce n'est pas tant le cancer qui l'accable que le poids d'obligations absurdes censées garantir les fondements de son existence et la reproduction de son milieu. A force de vouloir être respectable à tout prix, il a perdu le sens de la vie et tente de le reconquérir, in extremis, par l'écriture. Publié à titre posthume en 1976, Mars est l'unique texte de Fritz Zorn. Livre-culte pour toute une génération, il résonne toujours aujourd'hui comme un cri qui nous appelle à vivre.