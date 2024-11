Monique s'évade

Une nuit, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle me disait au téléphone que l'homme avec qui elle vivait était ivre et qu'il l'insultait. Cela faisait plusieurs années que la même scène se reproduisait : cet homme buvait et une fois sous l'influence de l'alcool il l'attaquait avec des mots d'une violence extrême. Elle, qui avait quitté mon père quelques années plus tôt pour échapper à l'enfermement domestique, se retrouvait à nouveau piégée.

Elle me l'avait caché pour ne pas "m'inquiéter" mais cette nuit-là était celle de trop. Je lui ai conseillé de partir, sans attendre. Mais comment vivre, et où, sans argent, sans diplômes, sans permis de conduire, parce qu'on a passé sa vie à élever des enfants et à subir la brutalité masculine ? Ce livre est le récit d'une renaissance. E. L.

Edouard Louis est l'auteur de plusieurs ouvrages autobiographiques, traduits dans une trentaine de langues.