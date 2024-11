A tout jamais

Peut-on aimer à nouveau après une relation abusive ? Lily vient à peine de se séparer de son mari, Ryle, après la naissance de leur fille, lorsqu'elle retrouve son amour d'adolescence, Atlas Corrigan. Elle savait déjà qu'il vivait à Boston, comme elle, et qu'il avait un restaurant dans cette ville, mais est-ce un signe du destin si elle le rencontre par hasard, alors qu'elle est prête à aller de l'avant et à oublier les violences qu'elle a subies ? Elle a très envie d'explorer ce qui pourrait se développer entre eux. Atlas ne l'a jamais oubliée, elle non plus. Mais Lily et Ryle partagent la garde de leur fille et se voient souvent. Peut-elle tourner la page et commencer une relation amoureuse sans que Ryle se mêle de sa vie ? Est-ce qu'il est prêt à accepter que son ex-épouse se rapproche de l'homme dont il a été si jaloux ? Atlas et Lily sont adultes, maintenant, et si leurs sentiments réciproques restent forts, leur vie a changé. S'aimer peut se révéler un nouveau défi à relever. La suite tant attendue de Jamais plus.