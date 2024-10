Tous complices !

Abel est un "M". En taille de vélo. Il met toutes ses économies dans un "VTT ST 50 avec selle ergonomique et confortable", un modèle Rockrider. C'est son futur outil de travail. Il va livrer des repas pour "L'Appli". Pour 450 euros nets par mois. De quoi aider sa mère en attendant que les cours reprennent. Et pas de bureau, pas de patron, il croit aux vertus de la micro-entreprise. Mais L'Appli dicte sa loi et la galère commence dès le premier coup de pédale. La machine à broyer les travailleurs uberisés est en marche. Et chaque client n'est-il pas complice du système ?