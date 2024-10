Les sentiers de neige

C'est le dernier Noël avant la bascule vers l'âge des grands, le dernier Noël où l'on croit à toutes les magies. Zoey retrouve sa cousine Emie-Anne, avec laquelle il partage un pacte et une mission : sauver Skyd, un héros échappé de son jeu vidéo, qui semble en difficulté, et qui va les guider dans la résolution de leurs traumas. Par haine des repas de famille, et hantise de la solitude, les deux cousins vont se chercher des alliés dans un monde où le doute affleure à chaque pas. Après les succès de Querelle et de Que notre joie demeure, Kev Lambert nous entraîne dans un univers parallèle directement inspiré de ses lectures d'adolescence. "Dans un détour, sans qu'elle s'y attende, risque de la saisir à la gorge la plus terrible catastrophe. La fin de l'enfance". Kev Lambert a 32 ans, et a grandi à Chicoutimi, au Canada. Titulaire d'un doctorat en création littéraire, très impliqué. e dans la scène artistique québécoise, Kev a été libraire et participe aux revues Liberté et Spirale, ainsi qu'à plusieurs émissions de Radio-Canada. Son dernier roman, Que notre joie demeure, a reçu le prix Médicis, le prix Décembre 2023 et le prix de la Page 111