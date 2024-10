Dans un avion pour Moscou, Boris, l'agent russe du FSB que XIII a connu dans sa jeunesse lors de son infiltration à Cuba, rappelle à notre héros une ancienne mission que sa mémoire avait effacée. En stimulant la mémoire perdue de Jason Mac Lane, le Russe espère découvrir la cachette d'une vieille preuve de complot pouvant être utile pour relancer sa carrière. En 1984, du temps de la guerre froide, XIII avait été missionné pour tuer un candidat à la présidence russe jugé un peu trop conservateur par le gouvernement américain dans le cadre du plan de réchauffement des relations Est-Ouest. Mais l'attentat prévu lors d'une réception à Spaso House, la résidence moscovite de l'ambassadeur américain, avait échoué par la faute d'une agente infiltrée du KGB, Nina Orekhova, alias "Babotchka" ("papillon"). Cette dernière, voyant en Jason Mac Lane un jeune idéaliste, glisse dans ses mains une microcassette contenant les preuves de complicités de milliardaires russes et américains dans un trafic d'armes et de technologies militaires entre Soviétiques et Américains vénaux ayant des intérêts communs dans le maintien des tensions entre les deux super puissances. XIII parviendra à s'échapper et sera renvoyé par la CIA à Cuba (qu'il quittera bientôt "pour Maria" . Mais ceci est une autre histoire... cfr tomes 9 et suivants de la série.) Aujourd'hui, le passé revient frapper à la porte de notre amnésique. Désireux de mettre la main sur la microcassette dont XIII a oublié jusqu'à l'existence, le GRU, alias les services de renseignements militaires russes, compte forcer un déclic dans la mémoire de Jason Mac Lane. Mais à peine arrivés à Moscou, voilà XIII enlevé par des motards dirigés par Nina qui travaille pour le FSB. Nina propose un marché à XIII. Elle promet de le libérer des gens du GRU et de l'emprise que la Fondation Mayflower a sur son cerveau si, en échange , il l'aide à retrouver la fameuse microcassette. Ensemble, ils pourront alors faire gagner Carrington aux prochaines élections présidentielles américaines et enfin favoriser un climat de détente entre les deux plus vieux ennemis de la politique internationale...