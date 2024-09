Une vieille affaire

Pas de fêtes de fin d'année en famille pour la journaliste Camille Trencavel. Sa rédaction l'envoie à Lille pour couvrir une affaire sordide : le viol et l'assassinat d'Elisa, abattue d'une balle dans la nuque dans le parc de son lycée. Un fait divers de plus pour les autorités, déjà accaparées par des meurtres décimant les plus hauts dignitaires de l'Etat. Des attentats provoquant une violente compétition entre leurs possibles successeurs. D'ailleurs, au fil des témoignages des proches d'Elisa, Camille découvre que la jeune fille avait subi des violences enfant. De la part d'un homme qui, à l'époque instituteur, côtoie désormais les plus hautes sphères de l'Etat...