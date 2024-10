Coralie est triste, sa chienne a disparu sans laisser de traces. Il ne lui reste alors qu'un seul moyen pour la retrouver : partir en quête d'un crapaud magique pour exaucer son voeu le plus cher ! Mais trouver un crapaud magique n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il faut surmonter bien des obstacles et se montrer astucieux ! Alors c'est parti, on enfile des chaussures confortables, un chapeau violet (la couleur préférée du crapaud ! ) et on va chercher un bon ami pour partager cette aventure !