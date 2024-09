Pour qu'elle revienne

"La veille de mes quinze ans, ma mère a volontairement disparu de nos vies, et malgré tous nos espoirs, elle n'est jamais revenue." Lorsque, après quinze ans d'attente et de désillusions, Margaux croit reconnaître sa mère dans un reportage sur les villages de Corse, elle vacille, tandis que les doutes et les questions refont surface. Et si, depuis tout ce temps, Nathalie attendait qu'ils viennent la chercher ? Pourquoi est-elle partie ? Bien décidée à découvrir la vérité, Margaux s'envole pour l'île de Beauté en compagnie de Timothée, son ami d'enfance. Au cours de cette quête, elle devra laisser l'imprévu guider son chemin pour obtenir des réponses et trouver, enfin, la paix. Un roman bouleversant qui explore avec justesse et tendresse les liens familiaux, l'absence et la résilience.