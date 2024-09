1944, à 40 kilomètres de Florence. Alors que les troupes alliées gagnent du terrain et que les bombes tombent sur la campagne toscane, Ulysses Temper, un jeune soldat anglais, fait la connaissance d'Evelyn Skinner, célèbre historienne de l'art qui parcourt le pays pour sauver les oeuvres des décombres. Dans la cave à vin en ruine d'une somptueuse villa, au milieu des débris et des bouteilles de vin, naît une amitié qui va profondément marquer le jeune homme. La guerre terminée, Ulysses rentre à Londres et retourne à sa vie d'avant. Si Ulysses est heureux de retrouver ses proches, sa femme, son meilleur ami et le fameux pub L'Hermine et le Perroquet, il n'a jamais oublié ni le temps passé en Italie, ni son amie Evelyn. Aussi, lorsqu'il reçoit un héritage inattendu, Ulysses sait qu'il doit suivre son destin et retourner en Toscane, là où tout a commencé... Des collines italiennes aux pub enfumés des bas-fonds de Londres, Sarah Winman signe un roman lumineux, véritable hymne à la beauté, à l'amour et aux familles de coeur. "BOULEVERSANT, INTELLIGENT, POETIQUE ET DRÔLE, CE ROMAN EST UN VERITABLE RAYON DE SOLEIL". Daily Mail Sarah Winman a grandi dans l'Essex, au Royaume-Uni. Elle a étudié l'art dramatique avant de devenir actrice au théâtre, au cinéma et à la télévision. Son premier roman, Quand Dieu était un lapin, a été un best-seller international. Où l'amour demeure, son quatrième roman, vendu à plus de 500 000 exemplaires en anglais, est en cours de traduction dans 16 pays et sera adapté en série par les producteurs de Downton Abbey.