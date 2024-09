Une profonde amitié. Alors que les troupes alliées gagnent du terrain près de Florence, Ulysses, un jeune soldat anglais, se lie d'amitié à Evelyn, célèbre historienne de l'art qui parcourt le pays pour sauver les oeuvres des décombres. La guerre terminée, Ulysses rentre à Londres et retrouve sa femme et ses proches. Des années plus tard, il reçoit un héritage inattendu qui le ramène en Toscane, là où tout a commencé... Ce livre est un véritable rayon de soleil !