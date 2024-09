Un été de soleil, de secrets et de scandales à l'Hôtel Nantucket. Lizbet Keaton a besoin d'un nouveau départ. Par chance, elle est nommée directrice de l'Hôtel Nantucket, joyau du passé fraîchement restauré. Fragilisée par une rupture douloureuse, Lizbet se jette à corps perdu dans le travail, déterminée à transfomer l'hôtel laissé à l'abandon en un palace luxueux. Mais malgré le spa haut de gamme et le restaurant étoilé, le passé continue d'habituer les lieux. On dit qu'une femme de chambre, morte tragiquement dans un incendie un siècle auparavant, hante les couloirs... qui bruissent aujourd'hui des secrets du personnel et des manigances des clients. Pour couronner le tout, le coeur de Lizbet balance entre son ex et le nouveau chef. Parviendra-t-elle à tenir sa promesse et à redonner ses lettres de noblesse à l'Hôtel Nantucket ?