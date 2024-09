Mohan l'avait pressenti dès leur première rencontre, ce Rubin Baksh ne lui disait rien qui vaille. Le simple fait de lui proposer plus d'argent pour se rencontrer qu'il n'en gagnait en un mois aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Mais la curiosité étant trop forte, et bien qu'il ait d'abord refusé sa proposition de l'accompagner sur les routes pour réaliser un documentaire culinaire, il finit par accepter. Cette quête de saveurs oubliées et cachées le mènera-t-elle, sans le savoir, au dernier festin de Rubin ?