Comprendre l'inceste par les mécanismes de domination qui régissent toutes nos normes culturelles. Un éclairage essentiel ! Inspirée de la formule "culture du viol" , la "culture de l'inceste" invite à penser ce tragique phénomène en termes culturels et non plus, comme on le fait toujours, individuels. Car si les chiffres sont si élevés (une personne sur dix en France), c'est parce que l'inceste est une pratique inscrite dans nos normes sociétales et artistiques, qui le tolèrent voire l'encouragent. Ce livre se concentre alors sur le coeur du sujet : Quels sont les ressorts sociaux de l'inceste ? Un ouvrage urgent, vibrant, conçu à sept voix pour amorcer une réponse politisée et collective. "Sept auteurs et autrices pensent l'inceste non plus comme la rare et monstrueuse manifestation d'une déviance individuelle, mais bel et bien comme un symptôme social". Le Monde "Un ouvrage collectif intime et politique, pensé pour dire les diverses manières de lutter contre ce fléau qui touche une personne sur dix". Terra femina Autrice, journaliste, réalisatrice, Iris Brey est spécialiste de la question du genre et de ses représentations. Elle est l'autrice de Sex and the series et Le Regard fe´minin (prix Causette de l'essai féministe). Juliet Drouar est chercheur sur la domination de genre et d'âge. Il a publié Sortir de l'hétérosexualité (Binge audio, 2021).