Les perturbateurs endocriniens : tout ce qu'on ne vous dit pas

Pour tout savoir sur les perturbateurs endocriniens. Produits cosmétiques et ménagers, médicaments, alimentation, pesticides, eau, air, ou encore ustensiles de cuisine : les perturbateurs endocriniens sont partout et dérèglent le fonctionnement de notre corps. Leurs méfaits sont d'autant plus inquiétants qu'ils sont observés sur plusieurs générations et les maladies associées à ces substances, comme les cancers, progressent de façon alarmante. Et les effets de cette pollution générale s'observent aussi chez les animaux. Dans cette nouvelle édition, Corinne Lalo nous alerte sur des dangers bien réels : les résidus de médicaments et de contraceptifs hormonaux que l'on retrouve trop souvent dans l'eau du robinet, les PFAS ou "polluants éternels" et leurs effets néfastes sur la santé, la présence croissante des microplastiques dans le sang des êtres vivants, l'infertilité grandissante engendrée par ces dérèglements, la médicalisation hormonale des adolescents en lien avec les questions sur le genre et ses effets secondaires non négligeables. S'appuyant sur de nombreux articles scientifiques et à l'aide de dessins explicatifs, Corinne Lalo décrypte le phénomène de l'empoisonnement chimique de nos cellules et donne des conseils pour s'en protéger.