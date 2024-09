Un mystère gît dans les hauts-fonds de l'archipel de Côn D ? o... Pour les Vietnamiens des environs, ce sont des monstres mortels. Pour DIANIMA, multinationale spécialisée en bio-ingénierie et en intelligence artificielle, il s'agit d'une opportunité sans égale. Pour ceux qui ont la charge de percer ce mystère, c'est une révélation. Mais trois choses ne font aucun doute. L'esprit de ces créatures n'a rien à voir avec le nôtre. Leur corps est doué d'une totale capacité de camouflage et d'imitation. Et ils veulent que nous partions... Né au Québec, mais ayant grandi en Californie, Ray Nayler a vécu et travaillé à l'étranger pendant deux décennies - en Russie, au Turkménistan, au Tadjikistan, au Kazakhstan, au Kirghizistan, en Afghanistan, en Azerbaïdjan au Vi ? t Nam et au Kosovo, autant de pays dont il maîtrise les langues. Diplômé de la School of Oriental and African Studies de Londres, il est actuellement chercheur invité à l'Institute for International Science and Technology Policy de l'université George Washington. Son premier recueil, Protectorats, est paru en France en 2023 aux éditions du Bélial' - un inédit mondial distingué par le Grand Prix de l'Imaginaire 2024. La Montagne dans la mer, roman au succès public et critique considérable dans le monde anglo-saxon, finaliste des prix Nebula et Ray Bradbury, lauréat du prestigieux prix Locus, confirme l'exceptionnel talent de son auteur, et achève de l'installer dans le cénacle restreint des écrivains de science fiction contemporains à suivre. "Un thriller spéculatif de premier ordre, fascinant, brutal, puissant". JEFF VANDERMEER