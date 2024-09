Les Contes suspendus

Nox, ancien commis d'épicerie devenu négociateur de la maison de la Caouane, a été contraint de quitter la ville de Gemina déchirée par la guerre civile. Accompagné de son ami Symètre, il arrive enfin au domaine dont il a hérité, la tour de Garde, où il veut construire un havre de paix loin des machinations de la Cité. Mais l'influence de Gemina s'étend bien au-delà des enceintes de la ville. Nox pourra-t-il protéger son utopie d'Iolana, redoutable duchesse des Oreillards ? D'autant plus qu'il devra mettre un terme aux agissements de sa soeur maléfique Daphné... L'une des plus grandes réussites de l'heroic fantasy à la française. Hubert Prolongeau, Le Point Pop. Un monde secondaire qui étonne par sa richesse et sa générosité, bâti par une plume de qualité. Aurélien Soucheyre, L'Humanité. Un univers qui partage un amour de la poésie, des légendes et de l'épique. Juliet Romeo, librairie La Madeleine (Lyon). Grand Prix de l'Imaginaire 2024 - Prix Spécial | Grand Prix de l'Imaginaire 2022 - Prix Wojtek Siudmak du graphisme à Elena Vieillard pour le cycle de la Tour de garde.