Genre devenu majeur, la bande dessinée, comme le manga, est présente dans toutes les bibliothèques, et fait l'objet d'une intense activité de consultation et d'emprunt de la part des usagers. Pour autant, l'étendue de la production éditoriale et la remarquable bibliodiversité du secteur méritent une attention professionnelle particulière, de même que ses modalités de valorisation. Ce volume présente les grandes évolutions du domaine et ses frontières, apporte un éclairage sur la richesse des mangas, et offre un panorama des médiations mises en oeuvre par les bibliothécaires. Un livre de référence pour élargir ses connaissances, et découvrir les expériences d'établissements variés.