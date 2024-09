Votre détour par cette librairie était au départ un simple moyen d'éviter la pluie. Et puis vous êtes tombé sur ce livre. Ne l'ouvrez pas avant de l'acheter, faites l'inverse. Cette lecture va faire basculer votre existence. Ne soyez cependant pas étonné si ce n'est pas immédiat, en général, cela prend plusieurs jours. Ce roman pourrait se contenter de raconter une histoire, celle d'un homme qui s'apprête à rencontrer la femme de sa vie. Dix secondes les séparent de leur premier rendez-vous. Dix secondes, dix chapitres pour trouver les mots adéquats afin d'entamer la discussion. Dix secondes de réflexions aussi profondes qu'inintéressantes. Mais imaginez qu'au-delà de cette histoire, cet ouvrage propose beaucoup d'autres choses. Surtout beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, est-ce que tu permets qu'on te vouvoie ?? Simon Drouard et Vianney Louvet sont deux jeunes auteurs en manque de confiance. Un roman à succès sur papier recyclé est leur premier et certainement dernier roman, qu'ils qualifient eux-mêmes d'ouvrage à la finesse rare. A noter que les préfaces sont authentiques, même si certains regrettent aujourd'hui amèrement leur contribution.