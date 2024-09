On regrettera plus tard

Cela fait bientôt sept ans qu'Eric et sa petite Anna-Nina sillonnent les routes de France. Solitude choisie. Jusqu'à ce soir de juin, où le vent et la pluie les obligent à frapper à la porte de Valentine. Un orage peut-il à lui seul détourner d'un destin que l'on croyait tout tracé ? Avec la vitalité, l'émotion et la générosité qui ont fait l'immense succès de Juste avant le bonheur et Pars avec lui, Agnès Ledig explore les chemins imprévisibles de l'existence et du coeur. Pour nous dire que le désir et la vie sont plus forts que la peur et les blessures du passé. Agnès Ledig sait tenir son récit, donner du naturel à des situations du quotidien et émouvoir sans démonstration. Baptiste Liger, L'Express.