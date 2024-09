Ma Minuscule

" Ils l'ont sauvée mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. " Alors que Géraldine participe à un déjeuner dominical en famille, sa grand-mère, presque centenaire, s'écroule brutalement, le nez dans ses lasagnes. Les pompiers débarquent, et le diagnostic tombe : AVC. Tandis qu'ils la conduisent à l'hôpital le plus proche, une aventure rocambolesque commence pour Géraldine et sa famille. Celle qu'ils ont toujours appelée " Mamie Téti " , cette femme solaire, ce roc qui les a tous portés dans l'existence n'est plus qu'une petite chose momifiée et baveuse. Heure par heure puis jour après jour, Géraldine Maillet fait le récit de son immersion brutale dans ce monde qu'elle connaît mal, fait de blouses blanches, de perfusions, de sigles incompréhensibles, de numéros de dossiers interminables et de transferts d'un établissement à l'autre pour tenter de remettre sur pied cette femme qui compte tellement dans sa vie. Au cours de ce voyage intense au rythme endiablé qui durera une année - jusqu'au retour chez elle d'une Mamie Téti finalement atteinte d'un Alzheimer sans appel -, une galerie de personnages saisissants se matérialise peu à peu sous la plume acérée et vive de l'autrice : de sa propre mère, brillante radiologue atteinte de surdité, à sa fille qui l'accompagne dans ses virées à l'Ephad, en passant par chacun de ces soignants, rencontrés sur le chemin et qui s'avèrent incroyablement dévoués malgré leurs conditions de travail impossibles. L'autrice Géraldine Maillet est une romancière, réalisatrice, scénariste, chroniqueuse de télévision et mannequin française. Elle a publié plusieurs romans pour les éditions Grasset (J'ai vécu de vous attendre, 2013 ; Splendour, 2014 ; Le monde à ses pieds, 2009), Flammarion (Presque top model, 2006 ; Il ferait quoi Tarentino à ma place ? , 2011) et Fayard (Fran et Ava, 2022).