Certains fantômes refusent de rester enterrés... Prophet et Tom ont rarement été ménagés, que ce soit sur le terrain ou dans le civil. Malgré tout, ils ont réussi à construire quelque chose de bien... qu'ils doivent de nouveau protéger envers et contre tout. John Morse, le vieil ennemi de Prophet, est de retour et il menace de tout détruire. Et pour couronner le tout, les conséquences d'une ancienne mission refont surface. Mais Prophet est déterminé à régler ça seul, et quand l'opportunité parfaite se présente, il fonce, risquant sa vie au passage. Faire confiance à Tom pour l'aider sera la clef de cette dernière mission. Lors de la bataille finale, épaulé par Tom et son équipe, Prophet s'engage dans le combat de sa vie. Alors que les complications et la destruction s'accumulent autour d'eux, tout ce qui compte est de s'en sortir vivant, peu importe le prix à payer. #MM #Action #Danger #Enquête Ce tome clôt la série Mission à haut risque et inclut la nouvelle bonus Action ou vérité. Attention ce livre contient des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des lecteur-ices.