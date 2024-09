Gestion RH TPE PME, tome 1 : Construire votre Dream Team

Construire une dream team n'est pas simple et représente un véritable enjeu économique pour les TPE/PME. Lorsqu'il n'est pas maîtrisé, le coût d'un recrutement raté peut vite représenter un gouffre financier. Améliorer la qualité de ses équipes, savoir les recruter et, surtout, savoir les fidéliser : tel est votre défi ! Créateurs, repreneurs de TPE/PME ou équipes administratives et RH, vous souhaitez mettre en place une procédure de recrutement simple, pérenne et efficace ? Vous souhaitez attirer les meilleurs talents et améliorer l'image employeur de votre entreprise ? Vous souhaitez maîtriser vos coûts de recrutement et veiller à votre retour sur investissement ? Dans ce livre vous trouverez des outils, des processus, des exemples pratiques et simples, des astuces pour faire rentrer du sang neuf dans votre entreprise et augmenter vos performances. Des tactiques éprouvées pour identifier, embaucher et retenir les meilleurs talents. Reprenez la main sur vos ressources humaines !