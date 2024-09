Tous les silences

Le grand roman noir du passé nazi de la Finlande. Ukraine, 1941. Deux SS tiennent entre leurs mains la vie d'une mère et de son enfant. Au dernier moment, ils décident de leur épargner la fureur de leurs hommes. Finlande, 2019. Deux hommes s'acharnent sur le corps d'un vieillard et le laissent pour mort. La victime était un ancien combattant méritant et médaillé. Entre ces deux événements, c'est tout le passé de la Finlande, jamais exhumé, qui se révèle. Celui de jeunes volontaires engagés au sein des Waffen-SS pour lutter, sous les ordres de l'Allemagne nazie, contre l'ennemi bolchévique. Apre et puissant comme peuvent l'être Ron Rash ou Dennis Lehane, Arttu Tuominen met à nu la plus grande fracture de l'histoire de la Finlande, dans ce nouveau roman de la série policière Delta noir, déjà couronné des plus grands prix.