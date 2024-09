La grande vague

Alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, Sofia, une programmatrice en informatique, se retrouve inexplicablement projetée dans un univers étrange et peuplé de créatures du cyberespace. Très vite, notre jeune héroïne comprend qu'elle a été transportée au coeur même de l'internet ! Comment a-t-elle fait pour accomplir ce prodige ? Quand un sympathique groupe de surfeurs débarque subitement pour lui venir en aide, ceux-ci lui expliquent qu'elle est en fait " l'écho virtuel " de la Sofia du monde réel et qu'elle a un rôle majeur à jouer dans le monde numérique pour le sauver d'un effondrement imminent. La nouvelle grande série jeunesse du talentueux auteur italien Davide Tosello (Blue au pays des songes, Editions Ventes d'Ouest) qui met en scène une nouvelle héroïne courageuse et charismatique qui saura séduire petits et grands.