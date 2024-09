Never ever getting back together

Le but de l'émission : reconquérir le coeur de son ex-petit ami. Le plan secret : rendre à ce dernier la monnaie de sa pièce ... Voilà deux ans que Maya s'est séparée de Jordy, qui lui a été infidèle. Difficile, hélas, de tourner la page : Jordy est une célébrité depuis que sa soeur a épousé un prince. Quand on lui propose de participer à l'émission de téléréalité Seconde chance pour une romance, Maya oppose d'abord un non catégorique, écoeurée à la seule perspective de revoir ce menteur. Le concept de l'émission : à la recherche du grand amour, Jordy rassemble six de ses ex afin de se donner une nouvelle chance. Puis, animée par l'envie de se venger, Maya accepte. Une fois sur place, elle découvre que Skye, la fille avec qui Jordy l'a trompée, fait partie de l'aventure. Sa rivale l'empêcherat-elle de mettre son plan à exécution, ou peuvent-elles devenir complices ? Et si la plus belle des vengeances était d'être heureuse ? Un roman à la fois caustique et romantique, par la talentueuse autrice de Un si joli désastre et Si ça s'apprend. " Vous avez aimé le film Netflix Si tu me venges et rêvez d'une version bisexuelle du Bachelor ? Ce livre est pour vous ! " Booklist