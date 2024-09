Sentir mon corps brûler

Une immersion dans les milieux de la prostitution et de la pornographie où l'on suit une étudiante prise à son propre piège " Je crevais d'être vue par eux, voulue par eux, admirée d'eux. Leur approbation conditionnait ma vie. Alors je les flattais et leur donnais ce qu'ils attendaient, je croyais ainsi m'émanciper, m'éloigner de ma mère, défier des règles ancestrales ou religieuses. J'étais en vérité leur esclave. " Quand Lila emménage à Paris pour y étudier le droit, tout lui semble à portée de main. Pourtant, à la faculté, la réalité des rapports sociaux la rattrape. Ses camarades des beaux quartiers respirent l'assurance et la sécurité, elle enchaîne les petits boulots pour payer son loyer. Une situation qui la rend invisible. Alors, protégée par un pseudonyme, Lila commence à se prostituer sur Internet. Elle fixe le prix, rencontre des hommes choisis, aidée par ses consoeurs de la " putosphère ". D'abord enivrée de sa puissance, la jeune femme perd peu à peu le contrôle sur ce corps dangereusement étranger. En mettant en scène les rapports de domination et les fractures sociales sous le prisme de la prostitution, puis de la pornographie, Aure Hajar signe un roman bouleversant sur le conditionnement et la liberté de choisir sa vie. " Ce roman est remarquable, car avant de traiter de la prostitution, il aborde la question des évènements traumatiques. Ce qui, en littérature, est un pari risqué et délicat. Les couches narratives se croisent et forment une toile invisible. Celle-ci prend forme à mesure que le passé survient et que la narratrice traque sa mémoire pour poser des mots sur des épisodes vécus et jusqu'alors occultés. (...) Aure Hajar s'inscrit dans la continuité d'artistes comme Lola Lafon et son magistral Chavirer (2020, Actes Sud), ou bien de Vanessa Springora pour le tout aussi génial Le Consentement (2020, Grasset). " Actualitté