Depuis l'adolescence, Mara est habitée par un tableau suspendu dans le salon de son HLM. Willibald, qui a acheté cette toile dans les années 1920, la hante tout autant. Lorsqu'il fuit Vienne en 1938, il n'emporte que ce Sacrifice d'Abraham, soigneusement plié dans sa valise. Entrepreneur et collectionneur juif, il refait sa vie au Brésil, loin des siens. Lors d'un séjour en Toscane chez sa mère Antonia, Mara déchiffre les lettres de Willibald qu'elle retrouve dans un hangar. Elle observe les photos, assaille de questions Antonia, "qui sait mais ne sait pas" . L'autrice poursuit un travail audacieux et contemporain, subtil échafaudage d'images et de textes à partir d'archives de sa famille pour mieux la raconter. Sylvie Tanette, Les Inrockuptibles. Ce livre pourrait être un jardin, des fleurs qui paraissent semées au hasard le long d'un chemin sinueux, mais dont l'agencement possède une grâce naturelle. Colombe Schneck, Madame Figaro.