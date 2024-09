Ace of Diamond - Saison 1 Tome 1

Eijun Sawamura, passionné de baseball et capitaine de l'équipe du collège Akagi, vient de perdre son dernier match ainsi que l'occasion d'atteindre les championnats nationaux. Il se promet alors de prendre sa revanche au lycée en compagnie de ses camarades. Cependant, le jeune homme est repéré pour son talent en tant que lanceur par une grande école de Tokyo qui souhaite le recruter. D'abord réticent à quitter ses anciens acolytes, Eijun accepte finalement de s'inscrire au lycée Seidô pour perfectionner son jeu et un jour atteindre les plus hauts sommets du baseball ! Véritable phénomène au Japon et publié dans le Weekly Shônen Magazine de Kodansha, Ace of Diamond de Yuji Terajima arrive enfin en France dans une édition double. Suivez les aventures d'Eijun, un héros qui n'a pas la langue dans sa poche et prêt à tout pour devenir le meilleur as du Japon !