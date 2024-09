Et nous danserons encore

"Le 7 octobre 2023 a marqué un tournant dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du monde. Cette terrible tragédie a sidéré les opinions, bouleversé les consciences jusqu'à polariser le monde politique. Tout s'est passé si vite. Pour mesurer le drame, j'ai éprouvé le besoin irrépressible d'aller, d'entendre, de sentir et de voir, d'éprouver l'événement dans toute sa dimension. J'ai passé de longues heures chez les parents de Netta. Sur les rives de la mer Morte, j'ai pleuré à chaudes larmes avec la mère de Noya. J'ai été transporté par le courage du fils de Vivian Silver, du frère d'Elya, de la soeur de Morane, du père de Netta. J'ai rencontré des dizaines de rescapés du pogrom, des otages libérés et des héros plus ou moins anonymes. De Tel-Aviv aux kibboutz proches de la bande de Gaza, j'ai sillonné le pays. A Jérusalem, j'ai retrouvé des mères d'enfants disparus. A Bethleem, j'ai prié la nuit de Noël dans la grotte de la Nativité. Ce livre est leur histoire, racontée par eux-mêmes, pour que personne ne puisse trahir ou détourner ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre dernier".