La Statue d'Orichalque a ouvert les couloirs du temps en désignant Elsa et Archibald pour accomplir une quête à travers les Ages. Epaulés par le demi-Elfe et le capitaine, ils partent en duo vers l'inconnu. De son côté, la menace qui planait sur ce monde dévoile enfin sa véritable nature, mais le plus inquiétant reste à venir. Sur fond de trahison, le groupe ne se doute pas du sort réservé à l'un d'entre eux et restera impuissant face à cette épreuve.