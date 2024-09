Le tueur de la presqu'ile

Dans l'apparente sérénité de la presqu'île de Giens, la vie de Charly Théodore est bouleversée par la disparition de Victoria Lens. L'enquête, menée par Basiklinsky et Jona, plonge les détectives au coeur de secrets bien gardés. Des souvenirs enfouis refont surface, et Basiklinsky, hanté par son propre passé, soupçonne l'oeuvre d'un tueur en série. Les choses se compliquent davantage lorsque Félix, l'ami d'enfance de Charly, révèle sa liaison avec Victoria avant sa disparition. Entre doutes et révélations, l'amitié indéfectible de Charly et Félix est mise à rude épreuve. Quels sombres secrets leur loyauté pourra-t-elle encore dissimuler ?