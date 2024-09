Nord du Malawi : Shania, en voyant approcher deux hélicoptères de combat, comprend que s'effondre toute chance de négocier la libération des lycéennes enlevées par son ancien ami Simon, devenu chef d'un groupe terroriste. Tous deux vont devoir pourtant s'entendre. Car Shania a un autre deal à lui proposer : un partenariat avec la CIA en échange de l'accès à un gisement de Samarium, une terre rare légère convoitée par la recherche militaire. Mais Shania est-elle ce genre de diplomate du chaos ? Mais surtout : a-t-elle vraiment le choix ? Laurent-Frédéric Bollée (La Bombe) et Philippe Aymond abattent les cartes de leur redoutable jeu scénaristique dans le second volet d'un diptyque tutoyant les meilleurs films d'espionnage et d'action.