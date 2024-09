De péripéties en anecdotes, Maliki se confie sur les évènements les plus drôles et marquants de sa vie : les traumas de son enfance, ses amitiés, ses amours et surtout, sa cohabitation pas toujours évidente avec ses chats (l'animal le plus charismatique et tyrannique de la planète) ! Pages après pages, Maliki constate l'incroyable ironie de la réalité, qui est souvent bien plus extraordinaire que n'importe quelle fiction !