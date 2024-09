Sidération, incompréhension, colère, tétanie, effroi ? : du 9 ? juin, lorsque le chef de l'Etat a décrété la dissolution de l'Assemblée nationale, au 7 ? juillet, conclusion du scrutin législatif, la France est passée par toutes les émotions. Dix grands examinateurs de la société se sont ouverts au journaliste Denis Lafay pour faire part des sentiments intimes et des enseignements (politiques, philosophiques, sociologiques, économiques... et humains), que leur inspirait en direct cette parenthèse tragique de la démocratie. Ils dissèquent le mois de tous les dangers, cernent les racines et dressent les enseignements à partir desquels peut être pensé le rempart à ce qui demeure plus que jamais plausible ? : l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, en 2027 ou à la faveur d'une prochaine dissolution. "? Ce moment historique est l'aboutissement d'une dissolution démocratique... qui exige un sursaut démocratique. ? " Laurent Berger "? L'heure d'une nouvelle résistance en faveur d'une nouvelle Voie a sonné? ". Edgar Morin