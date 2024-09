La mariée de corail

Le bruit que fait la chaîne d'ancre réveille Angel Roberts, couchée sur le pont de son bateau ? : elle porte sa robe de mariée. Une brusque secousse la tire vers le bas, son corps glisse, le froid lui mord les cuisses. Implacable, la mer suit le cours glacial de sa marée d'automne... Quand la lieutenante Forest appelle Joaquin Moralès pour lui demander d'enquêter sur la disparition de cette capitaine de homardier, il n'hésitera pas longtemps, car "? les femmes de mer ne laissent personne indifférent ? ". Ce roman non plus. "? Ca décoiffe ? ! ? " Le polar sonne toujours 2 fois, France Inter "? Roxanne Bouchard nous a pris dans les mailles de ses filets et on n'a aucune envie d'en sortir... ? " Le Canard enchaîné Prix Mystère de la critique 2024 4e position de la sélection Babelio/Quais du Polar des meilleurs polars de ces vingt ­dernières années Roxanne Bouchard romancière québécoise, a également publié, chez le même éditeur, Nous étions le sel de la mer et Le murmure des hakapiks.