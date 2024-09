Effroyable saison

La saison de sport automobile de l'année 1970 fut l'une des plus tragique qui soit, avec sur le podium du drame l'accident spectaculaire de Jacky Ickx mais aussi les décès sur piste de Bruce McLaren, Piers Courage et Jochen Rindt. Michel Vaillant, dans ce lourd contexte, va tenter d'alerter le monde de la F1 sur les conditions de sécurité des pilotes, qui risquent leur vie à chaque course. Mais il devra aussi, au volant d'une nouvelle Vaillante, relever le défi technologique imposé par les autres écuries, qui rivalisent d'innovation. Tout cela en essayant d'oublier une certaine Judith dans les bras d'Emily Minne, célèbre actrice américaine et amie de Steve McQueen... Entre Histoire du sport automobile, exploration des plus grands titres de la série de Jean Graton et pure aventure, le troisième Michel Vaillant ? Légendes vous collera dos au siège pendant toute votre lecture.