Le crépuscule des anges

Le corps d'un enfant est découvert à Belle-Ile-en-Mer. Face au manque d'empressement des gendarmes locaux, le commissaire divisionnaire Victor Cloune, grand flic parisien, est appelé pour reprendre et diriger l'enquête. Grand bourgeois, urbain, volontiers cynique et méprisant, il va devoir se confronter aux différents acteurs de la vie insulaire qu'il n'hésitera pas à bousculer, quelles que soient les pressions qui peuvent s'exercer sur lui. Rapidement déstabilisé par le peu de progrès de son enquête et plus encore par le fait qu'il s'agisse d'enfants, il mettra toute son énergie pour résoudre ce qu'il pressent être sa dernière enquête, porté par une obsession constante : retrouver les autres enfants disparus.