A quoi aurait pu ressembler la cour de récré de Victor Hugo, Louise Michel, Edmond Rostand, Jules Verne, Honoré de Balzac et Georges Sand s'ils avaient partagé la même école ? C'est ce qu'imaginent Popésie et Maïté Robert qui réunissent ces grands noms de la littérature du XIXe siècle dans une seule et même classe. Facétieux, goguenards, curieux, vifs et impertinents, la joyeuse bande de la classe XIX fait son retour dans ce nouveau tome d' "A l'école des Lettres".