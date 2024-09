Dix minutes, ce n'est pas grand-chose. Mais pour Lucie, dont la vie est fade depuis qu'une relation l'a brisée, c'est le temps d'un pari, le temps d'une rencontre qui pourrait bien changer sa vie. Lorsqu'elle fait la connaissance de Morgane, dix minutes suffisent pour sentir naître une étincelle qu'elle espérait sans y croire. Cette jeune femme pourrait-elle lui permettre de s'épanouir à nouveau, de raviver sa flamme ? Pourrait-elle lui réapprendre à aimer ? Mais ne sont-elles pas, finalement, trop différentes pour se comprendre vraiment ? Avec Dix Minutes, Morgane Stankiewiez aborde avec douceur, simplicité et humour des sujets majeurs tels que le consentement et la pression familial. "J'ai tout de suite été prise dans ma lecture en raison de la plume poétique et soignée de Morgane Stankiewiez. le premier chapitre est époustouflant. Les mots choisis sont sublimes [...]. Gros coup de coeur pour cette écriture de qualité ! " La lectrice amoureuse Morgane Stankiewiez est autrice d'une dizaine de romans. Elle est également la fondatrice de la maison d'édition Noir d'Absinthe. Le premier tome de son roman, Isulka la Mageresse, a obtenu le Prix Imaginaire Découverte 2017 (Prix littéraire des Petits Mots des Libraires).