Dinodyssée - Les copains d'abord

Chassé de sa famille, Véloce le jeune vélociraptor apprend qu'un danger encore plus terrible que les piqûres de moustique le menace, lui et tous ses congénères : les mystérieuses boules de feu qui tombent du ciel ! Le seul qui en sait plus, c'est Anky, le sage ankylosaure. Pour le retrouver dans ce monde de prédateurs terrifiants, Véloce assemble une équipe à son image : de véritables pattes cassées ! Et la survie des espèces jurassiques dépend de leur succès ! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer... ?