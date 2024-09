Les modèles conceptuels en ergothérapie

Les concepts fondamentaux de la pratique ergothérapique pour les professionnels d'aujourd'hui et de demain. Les concepts fondamentaux de la pratique ergothérapique pour les professionnels d'aujourd'hui et de demain. Toute démarche ergothérapique s'appuie sur deux piliers : d'une part, évaluer les besoins des personnes confrontées à des situations de handicap ou à des injustices occupationnelles, et d'autre part, faciliter l'engagement de ces personnes dans des occupations pertinentes. Cette 3e édition fournit les repères essentiels pour permettre aux ergothérapeutes de continuer à renforcer ces deux piliers de leur pratique professionnelle. Il présente : - des modèles généraux interprofessionnels (modèles du handicap, modèle humaniste, modèle systémique, etc.) ; - des modèles généraux en ergothérapie (modèles écologiques de la performance occupationnelle, modèle Personne-Environnement-Occupation-Performance, etc.) ; - des cadres conceptuels (l'approche CO-OP, le cadre Do-Live-Well, etc.) ; - des cadres de référence interprofessionnels (cadre de référence cognitivo-comportemental, psychodynamique, etc.).