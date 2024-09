Des pages richement illustrées qui vous feront voyager dans l'Antiquité égyptienne au gré d'une quarantaine de thématiques passionnantes... Pour tout savoir sur l'Egypte antique, ou presque ! Le fleuve Nil a permis l'émergence, il y a 5 500 ans, d'une civilisation exceptionnelle qui a marqué le temps, mais aussi l'Histoire de l'humanité. Son histoire, rythmée par trente-trois dynasties, a livré des monuments à l'architecture unique, dans des états de conservation qui ont défié le temps, tout comme les momies qui nous révèlent la quête d'immortalité des Anciens. Riche d'un patrimoine unique et incroyable, l'Egypte ancienne se révèle à nous dans cet ouvrage, de la fin de la Préhistoire à l'annexion du pays par les Romains. Avec un index en fin d'ouvrage Amandine Marshall est Docteur en égyptologie, historienne et archéologue. Conseillère scientifique pour France Télévisions et chercheuse associée à la Mission Archéologique Française de Thèbes Ouest, elle est l'autrice d'une vingtaine de livres sur l'Egypte antique à destination des adultes et des enfants, et dirige deux chaînes d'égyptologie sur YouTube : @toutankatube (à destination des adultes) @nefertitube (à destination des enfants)