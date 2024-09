S'entrainer en anatomie PASS et LAS

Tous les QCM pour un entraînement efficace en anatomie ! Ce livre est l'outil incontournable des étudiants en parcours d'accès spécifique santé (PASS) et licence accès santé (LAS) qui souhaitent évaluer leurs connaissances en anatomie en vue de leur passage en année supérieure. Avec ses 1000 QCM et ses schémas à légender, c'est un support d'entraînement complet et efficace qui aidera l'étudiant à appréhender plus rapidement les structures essentielles de l'anatomie humaine. Les sujets suivants sont abordés : l'anatomie générale, l'anatomie des membres (ostéologie, myologie, arthrologie, vascularisation, innervation), l'anatomie de la tête osseuse et du cou mais aussi le dos et le thorax. En fin d'ouvrage, 10 devoirs corrigés permettront à l'étudiant de se mettre en situation d'examen. Pour les formateurs et les élèves souhaitant aller plus loin, certains schémas sont disponibles avec plus de légendes, en version numérique accesibles via des QR-codes. Créées à partir de cours de plusieurs facultés en France, les questions s'adapteront aux enseignements et donc aux révisions du plus grand nombre !