Un regard sans concession sur la France de la collaboration et son empreinte sur notre mémoire collective. Dans le Paris des Trente Glorieuses, une enfant assiste aux réunions des femmes de la famille chez sa mère, Lucie. L'ambiance est joyeuse sauf quand il s'agit d'évoquer, à mots voilés, le grand amour qu'aurait connu sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui est Lucie ? Qu'a-t-elle fait précisément, avant ? En perçant les mensonges et les non-dits, la narratrice, devenue historienne, met à nu la part d'ombre de sa mère et de toute une partie de sa famille, et révèle un passé collectif dont on n'a, aujourd'hui encore, pas fini de faire l'inventaire. "Glaçant et sidérant". Le Point "Un roman, coup d'essai et coup de maître". L'Obs Née à Paris en 1957, Cécile Desprairies est germaniste et historienne de l'Occupation en France. Elle a publié de nombreux ouvrages sur les images de propagande, les lieux et les lois de cette période, notamment Paris dans la collaboration (Seuil, 2009). La Propagandiste, sélectionné pour le prix Goncourt, est son premier roman.