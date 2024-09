Le récit le plus complet sur l'affaire Gregory dans une édition actualisée inédite. Fait divers le plus retentissant de la seconde moitié du XXe siècle, le meurtre de Grégory Villemin, quatre ans, le 16 octobre 1984, restait un cold case, une énigme non résolue sur fond de chaos judiciaire, délires médiatiques et secrets de famille que l'on croyait embourbé à jamais dans les eaux glaciales de la Vologne. Jusqu'à l'été 2017 où l'histoire rebondit avec de nouvelles arrestations et le suicide du juge puis la procédure s'enlise encore : faute de preuves matérielles, les principaux suspects sont remis en liberté. Mais quarante ans après l'assassinat de ce petit garçon sacrifié sur l'autel de la haine vouée à son père par un ou des corbeaux maléfiques, les enquêteurs continuent à chercher les traces décisives pour les identifier et apporter enfin la vérité à ses parents. Pour élaborer ce récit complet actualisé dans une édition inédite, l'auteure a rencontré certains protagonistes encore vivants, analysé toutes les archives et dévoile les interrogatoires.