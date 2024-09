Les larmes d'une mère

" Une histoire bouleversante de deuil et de reconstruction. " Peterborough Evening Telegraph Le Londres populaire des années 1960 recréé par Kitty Neale, autrice n°1 des ventes du Sunday Times. Une saga familiale poignante par une autrice n°1 du Sunday Times Nelly et Arthur fileraient le parfait amour s'ils avaient leur propre toit. Mais, depuis l'attaque cérébrale dont a été victime Sadie, la grand-mère de Nelly, ils ont emménagé avec leur petite Angela à Candle Lane chez Ruth, la mère de Nelly. Or, bien vite, la maison se révèle trop étroite et le manque d'intimité pèse sur le jeune couple. Quand un premier drame survient, Nelly et Arthur se déchirent. Avant que le destin frappe à nouveau... C'est alors qu'un inconnu se présente à Candle Lane, qui pourrait bien bouleverser la vie de Nelly et des siens.